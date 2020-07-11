شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مثير لوالدة أمير قطر .. الشيخة "موزا" تخطف الأنظار وكأنها حورية من الجنة وتقهر كل أميرات الخليج.. شاهد الصور والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 11 يوليو 2020 01:50 صباحاً - ظهور مثير لوالدة أمير قطر .. الشيخة “موزا” تخطف الأنظار وكأنها حورية من الجنة وتقهر كل أميرات الخليج.. شاهد الصور

نشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صورة لوالده، الشيح حمد بن خليفة ووالدته الشيخة موزا بمناسبة "يوم الأسرة في قطر".

78586244

Advertisements

جاء ذلك في تغريدة لشيخ خليفة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مستشهدا بـ"حديث نبوي" في تعليق على الصورة قائلا: "في يوم الأسرة في قطر نستذكر الحديث الشريف: {خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي}".

وعن المناسبة ذاتها، نشر الشيخ جوعان بن حمد شقيق أمير قطر، صورة لمبنى اللجنة الأولمبية القطرية، قائلا في تعليق: "مبنى اللجنة الأولمبية القطرية يرتدي اللون الأخضر احتفالا بيوم الأسرة في قطر للتضامن الأسري والتلاحم المجتمعي في الدولة.. يوم الأسرة هذا العام يأتي بالتزامن مع ظاهرة الحجر المنزلي وهذه فرصة إيجابية للإبداع في الأنشطة العائلية التي تقوي الروابط والقيم الأسرية.."

78586244