شكرا لبحثكم عن خبر صدور القرار الجمهوري رقم33 لسنة 2020 .. نصه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٠م قضت المادة الاولى منه بتعيين العقيد الركن عبد الرحمن ثابت شمسان عبدالله قائداً للواء ٣٥ مدرع ويرقى الى رتبة عميد. وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية." رواندا في الدائرة الآمنة".

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