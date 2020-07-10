شكرا لبحثكم عن خبر قيادي في الانتقالي:حزب الإخونج مارس سياسة تمرير اجندته عبر دمى مستأجرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ان حزب الاخونج في إشارة لحزب الإصلاح اليمني مارس سياسة تمرير اجندته عبر دمى مستأجرة.
وقال الاستاذ فضل الجعدي ، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ومساعد الامين العام في الامانة العامة للمجلس في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر":"مارس حزب الإخونج سياسة تمرير اجندته عبر دمى مستأجرة ، كانت تلك الدمى رأس حربة في الصدام واشعال الحرائق".
وأضاف:"وحين سقطت في الفساد والفشل واصبحت كرت محروق ، استخدمها ابواقا لمهاجمة خصومه و التحالف واتفاق الرياض ، ويحاول الان العرقلة بالضغط لتعيين هذه الدمى مرة اخرى .!!".
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