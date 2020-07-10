شكرا لبحثكم عن خبر القبض على مقيم يمني وثلاثة سعوديين بتهمة سرقة نصف مليون في مكة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، القاء القبض على 4 أشخاص سرقوا مبلغا كبيرا من المال في منطقة مكة المكرمة بينهم مقيم يمني.
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية نقلا عن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي قوله "إن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( ثلاثة مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية حاول الهرب إلى خارج المملكة، وتمت متابعته والقبض عليه في منطقة جازان".
وأشار الغامدي الى تورط المقبوض عليهم بسرقة مبلغ مالي قدره (خمسمائة وتسعة وتسعون ألف) ريال من داخل مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك بمحافظة جدة، لافتا الى إنه جرى إيقافهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتمثل الجالية اليمنية في السعودية غالبية المغتربين اليمنيين على مستوى العالم، ويبلغ عدد المغتربين فيها أكثر من مليونين يمثلون 20% أو أكثر، نسبة إلى عدد المقيمين الوافدين في المملكة.
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