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استمرار اغلاق محال الصرافة يعطل مصالح الناس بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

قال مواطنون بعدن ان استمرار اغلاق محال الصرافة بالمدينة اضاف اعباء جديدة لحياتهم.

كانت محال الصرافة قد اوصدت ابوابها منذ اكثر من ٤ايام على خلفية نزاع بينها وبين ادارة البنك المركزي اليمني.

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وقال مواطنون للصحيفة انه وفي ظل استمرار وقف صرف المرتبات كانوا يعتمدون على الحوالات النقدية التي يرسلها ابنائهم المغتربين او اقاربهم من محافظات اخرى.

واشار الاهالي الى ان اغلاق محال الصرافة عمق مشاكلهم فيما يخص توفير مستلزمات العيش.

ودعا الاهالي الى اعادة فتح الصرافات مؤكدين ان عملية الاغلاق ضاعفت معاناتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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