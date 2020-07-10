شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلوفينيا تحذر من تسرب الناقلة صافر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020 حذرت جمهورية سلوفينيا من كارثة بيئية في حال تسرب النفط من الناقلة "صافر" قبالة سواحل الحديدة، مشيرة إلى رفض مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وصول فريق أممي لمعاينة الخزان وإفراغه من النفط.

وعبرت رئيسة دائرة إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية السلوفينية، ناتاليا المناسور، عن استعداد بلادها لمساعدة اليمن في مجال نزع الألغام وإعادة تأهيل المتضررين منها.

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