اخبار الخليج / اخبار اليمن

التحالف يقصف تعزيزات حوثية في صنعاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تعزيزات حوثية في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الجمعة، تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي في صنعاء كانت في طريقها إلى جبهة صرواح.

Advertisements

وقال مصدر محلي، إن مقاتلات التحالف العربي قصفت ثكنة عسكرية لمليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في منطقة الأعروش بمديرية خولان جنوب شرقي صنعاء، بعد وقت قصير من وصول تعزيزات حوثية من مدينة صنعاء إلى الثكنة.

وأضاف أن تعزيزات الحوثيين الإرهابيين كانت في طريقها لدعم صفوف المليشيا في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف تعزيزات حوثية في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا