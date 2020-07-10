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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تعزيزات حوثية في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الجمعة، تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي في صنعاء كانت في طريقها إلى جبهة صرواح.
وقال مصدر محلي، إن مقاتلات التحالف العربي قصفت ثكنة عسكرية لمليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في منطقة الأعروش بمديرية خولان جنوب شرقي صنعاء، بعد وقت قصير من وصول تعزيزات حوثية من مدينة صنعاء إلى الثكنة.
وأضاف أن تعزيزات الحوثيين الإرهابيين كانت في طريقها لدعم صفوف المليشيا في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.
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