شكرا لمتابعة خبر عن المقاومة التهامية : ترفض تسليم إدارة أمن الخوخة لقوات طارق صالح .. والأخير يدفع بتعزيزات عسكرية لإقتحام المبنى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفضت السلطة المحلية اليوم الجمعة في الخوخة تسليم إدارة أمن الخوخة لقوات "طارق عفاش" بعد وصول عدد من الأطقم والمدرعات لإقتحام المبنى .

وذكرت مصادر محلية أن قوات الأمن التابعة لطارق عفاش حاولت إقتحام مبنى أمن الخوخة، إلا أن القوات التهامية تصدت لعملية الإقتحام رافضة تسليهما.

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وأكدت المصادر أن مواطنين من أبناء تهامة تجمعوا أمام مبنى إدارة أمن الخوخة وشكلوا سياجا أمنيًا بشريًا لحماية المبنى ، رافضين الخضوع للإملاءات التي يريد ، طارق عفاش ، فرضها على أبناء تهامة بقوة السلاح.

وشهدت الخوخة توترا عسكريا منذ مساء أمس الخميس على خلفية أطماع طارق عفاش التوسعية للسيطرة على ادارة أمن الخوخة التي يريد الأخير تسليمها لمقربين منه وإزاحة أبناء تهامة وذلك بقوة السلاح عبر إدخاله أكثر من 56طقما عسكريا الى محيط مبنى إدارة الأمن .