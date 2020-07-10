شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الحوثيون يستعدون لشن أوسع هجوم على مأرب وابو علي الحاكم يحشد القبائل قبل بدء المعركة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أفادت مصادر إعلامية بأن جماعة الحوثي، تستعد لشن أوسع هجوم على مدينة مأرب. وذكرت المصادر الإعلامية نقلا عن مصادر خاصة أن جماعة الحوثي تستعد لتنفيذ هجوم واسع خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون محوره الرئيسي جبهة العلم غربي محافظة مأرب. وأشارت المصادر أن القيادي في جماعة الحوثي قائد الاستخبارات العسكرية أبو علي الحاكم يواصل منذ أيام، حشد مقاتلي الجماعة ومقاتلين قبليين شرقي الجوف بداعي "النكف القبلي" للثأر لآل سبيعيان الذين قتلوا أواخر الشهر الماضي بوادي عبيدة .

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وكان الحاكم عقد اجتماعات قبلية لمشايخ من قبائل مأرب وصنعاء وحجة وعمران والجوف ليحشدوا قبائلهم تلبية لداعي النكف القبلي .