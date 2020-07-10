شكرا لمتابعة خبر عن خبير عسكري اماراتي .. يعلق على ظهور الجبواني وجباري والعرادة في محافظة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، عبدالعزيز جباري، وصالح الجبواني، وسلطان العرادة، جراء ظهورهم في صورة جماعية في مأرب.

وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "ما أدري لماذا تذكرت فيلم قراصنة الكاريبي.. وحال مأرب لا يختلف ويسمونهم أحرار اليمن لو فيهم خير دافعوا عن حرائر اليمن".

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وأضاف: "لكنهم متخصصون في نهب خيرات اليمن ومأرب التاريخية العظيمة هذه الأشكال من يديرها. لذا الفشل والهزائم أمر طبيعي".

وفي وقت سابق كتب مستشار رئيس الجمهورية عبدالعزيز جباري عبر حسابه بموقع "فيسبوك" بقوله: في ضيافة الشيخ سلطان العرادة، هنا مأرب الصمود.. مأرب التحدي.. ولا صحة لما تتداوله بعض مطابخ الانقلاب عن عودتنا الى صنعاء".

وتابع جباري: فلن نعود الى صنعاء الا فاتحين منتصرين بالله على الكهنوت واذنابه.

يأتي ذلك، فيما وصل وزير النقل السابق في الحكومة اليمنية المعترف بها، صالح الجبواني إلى محافظة مأرب، لزيارة مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري عقب تعرضه لمحاولة اغتيال.

والتقى الجبواني بالمستشار جباري بحضور محافظ محافظة مأرب العرادة.