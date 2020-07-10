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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : فتاة تزور منزل جدها المهجور منذ عشرات السنين .. وتتفاجأ بما عثرت عليه !



تداول نشطاء التواصل مقطع فيديو لفتاة توثق فيه مشاهد من زيارتها لمنزل جدها المهجور منذ زمن بعيد.

وقامت الفتاة باستعراض أركان المنزل وغرفه، والتي وضح عليها تراكم الأتربة بكثافة شديدة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements كما عرضت الفتاة بعض الأدوات المنزلية التي تعود إلى الزمن الجميل، ومنها أشياء قديمة جدا وأدوات معدنية وأطباق.

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