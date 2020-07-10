شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية : تزف اخبار سارة للمقيمين الذي يرغبون العودة من بلدانهم إلى السعودية وطريقة تجديد إقامتهم المنتهية (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية : تزف اخبار سارة للمقيمين الذي يرغبون العودة من بلدانهم إلى السعودية وطريقة تجديد إقامتهم المنتهية (تفاصيل)



كشفت الجوازات السعودية معلومات جديدة عن المقيمين في السعودية الذين سافروا الى اوطانهم حول اليه تجديد جوازتهم وعودتهم للمملكة العربية مع جائحة كورونا

وقالت المديرية العامة للجوازات، في تصريح رسمي لها أنه سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الوافدين الموجودين خارج المملكة سواء إقامتهم «سارية أو منتهية»، بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements واضافت عبر حسابها في «تويتر»، أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. جاء ذلك في ردها عبر حسابها على سؤال فيما لو كان الوافد خارج المملكة وانتهت التأشيرة الخاصة به للخروج والعودة. ولازال عدد كبير من المقيين خارج المملكة عالقين بانتظار العودة الى السعودية في ظل الاجراءات المعقدة مع فيروس كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات السعودية : تزف اخبار سارة للمقيمين الذي يرغبون العودة من بلدانهم إلى السعودية وطريقة تجديد إقامتهم المنتهية (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.