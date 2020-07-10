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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : قبائل مأرب تكسر هجوما عنيفا للحوثيين في محافظة مأرب !



تمكن رجال القبائل، مساء اليوم ، من صد هجوم عنيف للمليشيات الحوثية على مواقعهم في أطراف مديرية العبدية جنوبي مأرب.

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جديد اب برس

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وقالت مصادر محلية بإن مليشيات الحوثي شنت هجوما عنيفا على مواقع لقبائل بني عبد وآل عواض ميمنة منطقة "خرفان" جنوب مديرية العبدية.

مشيرة الى ان القبائل تمكنت بإسناد جوي من طيران التحالف من كسر الهجوم وتكبيد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة وأسر عدد منهم، وتدمير عدد من الأليات العسكرية.

مضيفة بأن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات أدت لتدمير عدد من المدرعات والأطقم القتالية ومقتل وجرح من كانوا على متنها.

وكانت قبائل مراد قد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين كانت تحلق فوق مواقع للقبائل بجبهة الرخيم على مشارف مديرية ماهلية.