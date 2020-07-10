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عدن - ياسمين التهامي - تناول حبه واحدة من هذه الفاكهة يومياً وستنجوا من مرض السكر ..تعرف عليها !



!كشفت دراسة حديثة، أن تنناول تفاحة في اليوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بمقدار الربع.

وتتبع العلماء 23 ألف بالغ في ثماني دول أوروبية، من بينها المملكة المتحدة.

ووجد الباحثون، أن خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني انخفض بنسبة 25 في المائة لكل 66 جرامًا من الفاكهة والخضار التي يتناولها الشخص يوميًا.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية في إنجلترا بتناول 80 جم يوميًا من التفاح، والموز، بالإضافة إلى البروكلي والكرز. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

وقالت الدراسة التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية، إن الأشخاص الذين تناولوا أكبر قدر من الفاكهة والخضار تراجع خطر الإصابة لديهم إلى النصف مقارنة مع الممتنعين.

وقام الخبراء بعملية التقييم عن طريق فحص مستويات الدم لفيتامين ج والكاروتينات - التي تعطي النباتات لونها.

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