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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : التحالف يفاجئ الجميع ويقدم مساعدة كبرى للحوثيين لاقتحام محافظة مأرب ... عند اقترابهم من مداخل المحافظة .. تفاصيل صادمة !

بدأ التحالف السعودي الإماراتي بعملية سحب الأسلحة من معسكر تداوين في محافظة مأرب نحو الوديعة، مع اقتراب قوات صنعاء من مركز المدينة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وقال مصدران عسكريان مطلعان إن التحالف سحب الأسلحة الثقيلة، فجرا من معسكر تداوين نحو معسكراته في الوديعة، في مؤشر واضح على عدم القدرة على المواجهة وخسرانه لمعركة مأرب

وكان التحالف قد أجلى في وقت سابق قياداته العسكرية من معسكر تداوين، في حين شهدت الجبهات في تخوم مدينة مأرب انهيارات متسارعة للقوات الموالية له.

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