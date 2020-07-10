شكرا لقرائتكم خبر عن سر صادم كانت تخفيه الفنانة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلة والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:50 مساءً - سر صادم كانت تخفيه الفنانة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلة

كشف تصريح دفن جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن مفاجأة غير متوقعة بشأن اسمها الحقيقي، غير اسم الشهرة الذي عُرفت به منذ عقود. 29972600 وصدرت مديرية صحة الإسماعيلية تصريح دفن جثمان الفنانة وجاء اسم المبلغ بوفاتها طبيب العزل الدكتور أحمد جمال طه. Advertisements وجاء في التصريح اسم المتوفية الحقيقي وهو نجاة علي حسن الجداوي، تبلغ من السن ٨٦ عاما. وقيد التصريح بسجل الوفيات برقم قيد ١٣٣ بتاريخ اليوم الأحد الموافق ٥ يوليو. وصرح بدفن الجثمان بجبانة السيدة عائشة بالقاهرة حسب وصية الفنانة الراحلة بقسم القاهرة بمحافظة القاهرة. ووصلت منذ قليل أميرة نجلة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، لاستلام جثمان والدتها، استعدادا لنقلها إلي مقابر البساتين بالقاهرة حسب وصيتها الأخيرة للفريق الطبي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل وقبل فقدانها الوعي بأيام ووضعها علي الأنبوبة الحنجرية. 29972600 29972600

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