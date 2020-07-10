- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : قرار هام من وزارة التربية لطلاب الشهادة الأَسَاسية والثانوية بشأن الاختبارات (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارةُ التربية والتعليم في صنعاء، الموضوعاتِ المحذوفةَ من المقرّر الدراسي للشهادة العامة بمرحلتيها الأَسَاسية والثانوية للعام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م.
وأكّـد نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات، الدكتور همدان الشامي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حرص الوزارة على مستقبل الطلاب وتحصيلهم العلمي.. مُضيفاً “من هذا المنطلق ونظراً للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا قامت الوزارة بحذف عدد من الموضوعات بحيث لا تدخل ضمن أسئلة الاختبارات”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
وأوضح أنه تم اتِّخاذ هذا القرار استجابة لمقترحات مكاتب التربية وتقارير فرق التوجيه التربوي بعد أن تمكّن الطلاب من اكتساب الكفايات العلمية المطلوبة من خلال الدروس التي تلقوها في مدارسهم بالإضافة إلى الدروس التي تم بثها عبر القنوات الفضائية الرسمية.
مُشيراً إلى أن هذه المحذوفات تضاف لما تم إعلانه من محذوفات في شهر فبراير الماضي.
مرفق صورة من قرار الموضوعات المحذوفة.
كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجل : قرار هام من وزارة التربية لطلاب الشهادة الأَسَاسية والثانوية بشأن الاختبارات (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.