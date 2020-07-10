شكرا لبحثكم عن خبر نجل الشيخ"أبو علي" يسقط من قمة جبل شاهق وهكذا كان مصيره! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت مصادر محلية وفاة شاب عشريني بعد سقوط دراجته الهوائية " من على قمة جبل شاهق في محافظة المحويت شمال البلاد.

وقالت المصادر إن الشاب محمد عبد الله محمد أبو علي والذي يبلغ من العمر عشرين عاما توفي اليوم الجمعة بعد سقوطه بدراجته من أحد المرتفعات الجبلية بمحافظة المحويت .

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وأوضحت أن محمد عبد الله أبو علي هو نجل الشيخ القبلي الكبير عبد الله أبو علي ومقرب من شيخ مشائخ المحويت محمد بن محمد أبو علي ومقرب أيضا من عضو مجلس النواب الشيخ زيد محمد أبو علي .

وأكدت المصادر أن الشاب محمد فقد السيطرة على دراجته وهو ما تسبب من انحرافها عن الطريق السهل والسقوط من أحد المرتفعات الجبلية.