تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الجمعة، تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس في المناطق المحررة خلال الساعات الأخيرة .

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وتوزعت الإصابات بحسب اللجنة على 21 إصابة في حضرموت وحالة في تعز ومثلها في لحج وعدن .

كما سجلت اللجنة 3 حالات وفاة في حضرموت، و(11) حالة شفاء، منها 4 في شبوة و4 في تعز و3 في حضرموت .

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1380) و(364) وفاة و(630) تعافي.