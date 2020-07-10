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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الجمعة، تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس في المناطق المحررة خلال الساعات الأخيرة .
وتوزعت الإصابات بحسب اللجنة على 21 إصابة في حضرموت وحالة في تعز ومثلها في لحج وعدن .
كما سجلت اللجنة 3 حالات وفاة في حضرموت، و(11) حالة شفاء، منها 4 في شبوة و4 في تعز و3 في حضرموت .
بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1380) و(364) وفاة و(630) تعافي.
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