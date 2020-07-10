اخبار الخليج / اخبار اليمن

تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس في المناطق المحررة  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الجمعة، تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس في المناطق المحررة خلال الساعات الأخيرة .

Advertisements

وتوزعت الإصابات بحسب اللجنة على 21 إصابة في حضرموت وحالة في تعز ومثلها في لحج وعدن .

كما سجلت اللجنة 3 حالات وفاة في حضرموت، و(11) حالة شفاء، منها 4 في شبوة و4 في تعز و3 في حضرموت .

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1380) و(364) وفاة و(630)  تعافي.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا