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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يصدر قراراً بتعيين قائداً جديداً للواء 35 مدرع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020
أصدر رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة، قراراً برقم (٣٣) لسنة ٢٠٢٠م قضت المادة الاولى منه بتعيين العقيد الركن عبد الرحمن ثابت شمسان عبدالله قائداً للواء ٣٥ مدرع ويرقى الى رتبة عميد.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد قضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.
وجاء تعيين شمسان في قيادة اللواء بعد أشهر من حادثة إغتيال العميد الركن، عدنان الحمادي، قائد اللواء السابق، الذي شكل إستشهاده فاجعة في الأوساط المحلية .
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