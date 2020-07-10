شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : صنعاء تفاجئ الجميع وتعلن رسمياً عن خبر صادم وغير سار لجميع اليمنيين وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مدير شركة النفط اليمنية في صنعاء عمار الأضرعي، اليوم الجمعة، من كارثة وشيكة خلال الأيام القادمة ستطال كافة القطاعات الخدمية جراء استمرار تحالف العدوان في إحتجاز سفن المشتقات النفطية.

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وقال الأضرعي إن شركة النفط تدق ناقوس الخطر نتيجة نفاذ مخزون الشركة ووكلائها ومحطات النفط من الوقود، مبيناً أن ذلك سيؤدي إلى تعطل وتوقف العديد من القطاعات الخدمية وفي مقدمتها القطاع الصحي.

وذكر مدير شركة النفط أن سفينتي مشتقات نفطية وصلت إلى قبالة ميناء الحديدة وقامت بحرية التحالف بالقرصنة عليها وتغيير مسارها واقتيادها إلى ميناء جيزان في إطار محاولاتها وممارساتها لإذلال الشعب اليمني وتجويعه.

وحمّل الأضرعي دول التحالف والأمم المتحدة المسؤولية كاملة وما سيترتب على استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول رغم حصولها على تصاريح رسمية مسبقا من الأمم المتحدة.