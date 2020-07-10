شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة مرعبة.. ظهور كائن غريب ومرعب في هذه المحافظة اليمنية.. وناشطون يصفونه بـ"الشيطان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها طفلان يتقدمهم مخلوق غريب التقط من تلفون احد المواطنين في قريه روحان بالمحويت . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements المواطن علي عبدالله اقدم على التقاط هذه الصورة لـ اولاد اخيه في قريه روحان ليظهر في الصورة شخص على شكل كائن غريب ومفزع. المواطن علي عبدالله اخذ تلفونه بغرض تصوير اولاد اخية لذكرى لكن لم يكن على درايه ان هناك شخص ثالث سيظهر في الصورة وناشطون يصفونه بـ" الشيطان .

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