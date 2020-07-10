عـــاجل : صدور قرار جمهوري جديد بتعيين قيادات عسكرية هامة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم الجمعة، قرار رئيس الجمهورية رقم (33) لسنة 2020م قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد الركن عبد الرحمن ثابت شمسان عبدالله قائداً للواء 35 مدرع ويرقى الى رتبة عميد. وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements والعميد الشمساني هو أحد القيادات العسكرية البارزة في تعز وعمل أخيرا قائدا للواء ١٧ مشاه وترأس لجنة التهدئة في أحداث التربة الأخيرة

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