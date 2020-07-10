عــــاجل : هجوم مباغت على قاعدة العند واندلاع مواجهات طاحنة وانفجارات عنيفة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مواجهات عنيفة في قاعدة العند العسكرية بين قوات تتبع حمدي شكري الصبيحي، وأخرى تتبع المنطقة العسكرية الرابعة. وقال مصدر محلي إن قوات تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة احتجزت مجموعة من الأفراد التابعين للواء للواء الثاني عمالقة الذي يقوده حمدي شكري الصبيحي، ما دفع الأخير إلى الدفع بتعزيزات عسكرية وأخرى قبلية ، لمواجهة قوات المنطقة الرابعة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements واشار المصدر إلى ان الاشتباكات بين قوات العمالقة التبعة ل حمدي شكري مسنودة بقبايل الصبيحة وقوات فضل حسن قايد المنطقة العسكرية الرابعة بالاسلحة الثقيلة وتعزيزات كبيرة لقوات العمالقة وقبايل الصبيحة بلحج العند.



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