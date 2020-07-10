شكرا لمتابعة خبر عن وردنا للتو : اشتباكات مسلحة في لحج وقبائل الصبيحة تحشد مسلحيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت قوات عسكرية من اللواء الثاني حزم التابع للمجلس الانتقالي في محافظة لحج (جنوب اليمن ) موقعًا عسكريًا تابعًا للقوات المشتركة ويتمركز فيه أفراد تابعون لنائب القوات المشتركة حمدي شكري و المدعومة هي الأخرى من الإمارات.

وأوضح مصدر عسكري لـ”المشاهد” اشترط عدم ذكر اسمه في القوات المشتركة أن قوة عسكرية من اللواء الثاني حزم هاجمت موقع الكسارة مقابل معسكر العند شمال محافظة لحج بالأسلحة الثقيلة وتم السيطرة على الموقع وأخذ الأفراد التابعين للقوات المشتركة الذين كانوا يتواجدون فيه، وكلهم من أبناء قبائل الصبيحة.

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وفي ذات السياق قال الناطق باسم قبائل الصبيحة أحمد عاطف إن قبائل الصبيحة توافدت بعد حادثة الاعتداء على موقع الكسارة التابع لنائب قائد القوات المشتركة حمدي شكري المنتمي لقبائل الصبيحة إلى مقر اللواء الثاني عمالقة التابع للقوات المشتركة في مديرية طور الباحة قرب مصنع الحديد، متوعدين بالرد على ماحصل من اعتداء على موقع الكسارة.