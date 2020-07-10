شكرا لمتابعة خبر عن بعد أنباء عودته إلى”صنعاء”.. ظهور جديد لـ”جباري” بجانب ”العرادة” و”الجبواني” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر عبدالعزيز جباري مستشار رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، بجانب محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، و وزير النقل المستقيل صالح الجبواني.

وقال جباري في نشر مقتضب على صفحته بالفيسبوك، تابعه " المشهد اليمني "، "في ضيافة الشيخ سلطان العرادة، هنا مأرب الصمود.. مأرب التحدي.. ولا صحة لما تتداوله بعض مطابخ الانقلاب عن عودتنا الى صنعاء".

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وتابع جباري: فلن نعود الى صنعاء الا فاتحين منتصرين بالله على الكهنوت واذنابه.

يأتي ذلك، فيما وصل وزير النقل السابق في الحكومة اليمنية المعترف بها، صالح الجبواني إلى محافظة مأرب، لزيارة مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري عقب تعرضه لمحاولة اغتيال.

والتقى الجبواني بالمستشار جباري بحضور محافظ محافظة مأرب العرادة.

وانفجرت قبل يومين عبوة ناسفة في محيط مقر إقامة المستشار عبدالعزيز جباري بمحافظة مأرب، لكن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا.