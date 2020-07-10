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عدن - ياسمين التهامي - بيان عاجل من الجوازت السعودية بخصوص حركة المسافرين عبر المنافذ البرية…..بينها منفذ الوديعة .. تفاصيل هامة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements دت المديرية العامة للجوازات السعودية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، وذلك بعد استفسار أحد المقيمين عن إمكانية الخروج عبر منفذ الوديعة. وقال الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية». وأوضحت الجوازات السعودية أنه سيتم الإعلان عن آلية تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة للوافدين في وقت قريب. السعودية الجوازات المنافذ البرية منفذ الوديعة حركة المسافرين دت المديرية العامة للجوازات السعودية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، وذلك بعد استفسار أحد المقيمين عن إمكانية الخروج عبر منفذ الوديعة. وقال الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية». وأوضحت الجوازات السعودية أنه سيتم الإعلان عن آلية تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة للوافدين في وقت قريب. السعودية الجوازات المنافذ البرية منفذ الوديعة حركة المسافرين

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