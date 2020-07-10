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عدن - ياسمين التهامي - ظهور كائن غريب ومفزع في محافظة المحويت عند التقاط صورة لطفلان ..وناشطون يصفونه بـ" الشيطان ( شاهد بالصورة )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها طفلان يتقدمهم مخلوق غريب التقط من تلفون احد المواطنين في قريه روحان بالمحويت . المواطن علي عبدالله اقدم على التقاط هذه الصورة لـ اولاد اخيه في قريه روحان ليظهر في الصورة شخص على شكل كائن غريب ومفزع. المواطن علي عبدالله اخذ تلفونه بغرض تصوير اولاد اخية لذكرى لكن لم يكن على درايه ان هناك شخص ثالث سيظهر في الصورة وناشطون يصفونه بـ" الشيطان . ل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها طفلان يتقدمهم مخلوق غريب التقط من تلفون احد المواطنين في قريه روحان بالمحويت . المواطن علي عبدالله اقدم على التقاط هذه الصورة لـ اولاد اخيه في قريه روحان ليظهر في الصورة شخص على شكل كائن غريب ومفزع. المواطن علي عبدالله اخذ تلفونه بغرض تصوير اولاد اخية لذكرى لكن لم يكن على درايه ان هناك شخص ثالث سيظهر في الصورة وناشطون يصفونه بـ" الشيطان .

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