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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : قرار جمهوري بتعيين قائد للواء 35 مدرع الرئيسية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements در الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الجمعة قرار بتعيين قائد جديد للواء 35 مدرع في محافظة تعز. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد صدر اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم ( 33 ) لسنة 2020 م، بتعيين العقيد الركن عبد الرحمن ثابت شمسان عبدالله قائداً للواء ٣٥ مدرع ويرقى الى رتبة عميد. يأتي هذا القرار عقب قرابة ستة أشهر على مقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي ، إثر إصابته بطلق ناري في منزله على مقربة من قيادة اللواء بمديرية المواسط جنوب تعز وسط اتهامات لشقيقه بقتله وهي أكثر الروايات المتداولة من مختلف الأطراف. وفي مطلع ديسمبر الماضي شكّل الرئيس عبد ربه منصور هادي، لجنة برئاسة النائب العام علي الأعوش، للتحقيق في واقعة مقتل "الحمادي"، لكنها لم تكشف حتى الآن عن أي معلومة أو تشير بالاتهام لأي طرف در الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الجمعة قرار بتعيين قائد جديد للواء 35 مدرع في محافظة تعز. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد صدر اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم ( 33 ) لسنة 2020 م، بتعيين العقيد الركن عبد الرحمن ثابت شمسان عبدالله قائداً للواء ٣٥ مدرع ويرقى الى رتبة عميد. يأتي هذا القرار عقب قرابة ستة أشهر على مقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي ، إثر إصابته بطلق ناري في منزله على مقربة من قيادة اللواء بمديرية المواسط جنوب تعز وسط اتهامات لشقيقه بقتله وهي أكثر الروايات المتداولة من مختلف الأطراف. وفي مطلع ديسمبر الماضي شكّل الرئيس عبد ربه منصور هادي، لجنة برئاسة النائب العام علي الأعوش، للتحقيق في واقعة مقتل "الحمادي"، لكنها لم تكشف حتى الآن عن أي معلومة أو تشير بالاتهام لأي طرف

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