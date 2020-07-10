شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الشيخ"أبو علي" يسقط من قمة جبل شاهق وهكذا كان مصيره ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجل الشيخ"أبو علي" يسقط من قمة جبل شاهق وهكذا كان مصيره !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements دت مصادر محلية وفاة شاب عشريني بعد سقوط دراجته الهوائية " من على قمة جبل شاهق في محافظة المحويت شمال البلاد. وقالت المصادر إن الشاب محمد عبد الله محمد أبو علي والذي يبلغ من العمر عشرين عاما توفي اليوم الجمعة بعد سقوطه بدراجته من أحد المرتفعات الجبلية بمحافظة المحويت . وأوضحت أن محمد عبد الله أبو علي هو نجل الشيخ القبلي الكبير عبد الله أبو علي ومقرب من شيخ مشائخ المحويت محمد بن محمد أبو علي ومقرب أيضا من عضو مجلس النواب الشيخ زيد محمد أبو علي . وأكدت المصادر أن الشاب محمد فقد السيطرة على دراجته وهو ما تسبب من انحرافها عن الطريق السهل والسقوط من أحد المرتفعات الجبلية. البنك الإسلامي للتنمية يؤكد التزامه بالوقوف إلى جانب اليمن تنموياً دت مصادر محلية وفاة شاب عشريني بعد سقوط دراجته الهوائية " من على قمة جبل شاهق في محافظة المحويت شمال البلاد. وقالت المصادر إن الشاب محمد عبد الله محمد أبو علي والذي يبلغ من العمر عشرين عاما توفي اليوم الجمعة بعد سقوطه بدراجته من أحد المرتفعات الجبلية بمحافظة المحويت . وأوضحت أن محمد عبد الله أبو علي هو نجل الشيخ القبلي الكبير عبد الله أبو علي ومقرب من شيخ مشائخ المحويت محمد بن محمد أبو علي ومقرب أيضا من عضو مجلس النواب الشيخ زيد محمد أبو علي . وأكدت المصادر أن الشاب محمد فقد السيطرة على دراجته وهو ما تسبب من انحرافها عن الطريق السهل والسقوط من أحد المرتفعات الجبلية. البنك الإسلامي للتنمية يؤكد التزامه بالوقوف إلى جانب اليمن تنموياً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجل الشيخ"أبو علي" يسقط من قمة جبل شاهق وهكذا كان مصيره ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.