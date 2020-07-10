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عدن - ياسمين التهامي - استشهاد قائد عسكري كبير رفيق ” القشيبي ” و” الشدادي” في جبهة ” العبدية ” .. الأسم

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الناشط المستقل ” ناصر الشفلوت ” تغريدة كشف فيها عن استشهاد قائد عسكري بارز في جبهة ” العبدية بالبيضاء . “ اب برس ” ينشر نص التغريدة: “الليلة إلتحق بقافلة شهداء #العبدية البطولة _رفيق #القشيبي و #الشدادي القائد البطل العقيد الشهيد عبدالرب بلغيث ،البطل الشهيد قاسم مساعد الشدادي ليلتحق بشقيقيه”صقر وشداد” رحمهم الله جميعا واسكنهم الفردوس، وعظم الله أجر ال بلغيث وال شداد خاصة وقبائل بني عبد كافه وتقبل الله الشهداء”. الناشط المستقل ” ناصر الشفلوت ” تغريدة كشف فيها عن استشهاد قائد عسكري بارز في جبهة ” العبدية بالبيضاء . “ اب برس ” ينشر نص التغريدة: “الليلة إلتحق بقافلة شهداء #العبدية البطولة _رفيق #القشيبي و #الشدادي القائد البطل العقيد الشهيد عبدالرب بلغيث ،البطل الشهيد قاسم مساعد الشدادي ليلتحق بشقيقيه”صقر وشداد” رحمهم الله جميعا واسكنهم الفردوس، وعظم الله أجر ال بلغيث وال شداد خاصة وقبائل بني عبد كافه وتقبل الله الشهداء”.

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