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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وهام : التحالف يقر بالإنهيار في مأرب..... تفاصيل حصرية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements التحالف السعودي الإماراتي بعملية سحب الأسلحة من معكسر تداوين في محافظة مأرب نحو الوديعة، مع اقتراب قوات صنعاء من مركز المدينة وقال مصدران عسكريان مطلعان إن التحالف سحب الأسلحة الثقيلة، فجرا ، من معسكر تداوين، نحو معسكراته في الوديعة، في مؤشر واضح على عدم القدرة على المواجهة وخسرانه لمعركة مأرب. وكان التحالف قد أجلى في وقت سابق قياداته العسكرية من معسكر تداوين، في حين شهدت الجبهات في تخوم مدينة مأرب انهيارات متسارعة للقوات الموالية له. التحالف السعودي الإماراتي بعملية سحب الأسلحة من معكسر تداوين في محافظة مأرب نحو الوديعة، مع اقتراب قوات صنعاء من مركز المدينة وقال مصدران عسكريان مطلعان إن التحالف سحب الأسلحة الثقيلة، فجرا ، من معسكر تداوين، نحو معسكراته في الوديعة، في مؤشر واضح على عدم القدرة على المواجهة وخسرانه لمعركة مأرب. وكان التحالف قد أجلى في وقت سابق قياداته العسكرية من معسكر تداوين، في حين شهدت الجبهات في تخوم مدينة مأرب انهيارات متسارعة للقوات الموالية له.

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