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عدن - ياسمين التهامي - الحقائب الوزارية والمناصب الرفيعة التي منحت للمجلس الانتقالي بـ موافقة " هادي "

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن بعض الحقائب الوزارية التي تم التوافق على منحها للمجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة اليمنية الجديدة .

وأكدت المصادر أن الانتقالي حصل بتوافق مع الشرعية على حقيبة وزارة الزراعة والتربية والتعليم والمالية الى جانب التوافق على منحه منصب محافظ عدن فيما يعين مدير أمن العاصمة السياسية المؤقتة من قبل "الشرعية " .

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جديد اب برس

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واشارت المصادر الى أن الرئيس " هادي " وافق على منح " الإنتقالي" مناصب رفيعه من أبرزها تعيين نواب لوزراء الخارجية والنقل والبنك المركزي اليمني فيما تم رفض منحه وزارة الداخلية