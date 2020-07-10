شكرا لبحثكم عن خبر الجبواني يزور المستشار جباري عقب تعرضه لمحاولة إغتيال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل وزير النقل السابق صالح الجبواني إلى محافظة مأرب وذلك لزيارة مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري عقب تعرضه لمحاولة اغتيال. والتقى الجبواني بالمستشار جباري الجمعة بحضور محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة. Advertisements ونشر الجبواني صورة للقاء الذي جمعه اليوم بجباري والعرادة. وانفجرت قبل يومين عبوة ناسفة في محيط مقر إقامة المستشار عبدالعزيز جباري بمحافظة مأرب. ولم يسفر الانفجار عن سقوط ضحايا.

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