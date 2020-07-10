حمدي شكري يكشف تفاصيل المواجهات في العند بلحج 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020

أصدر قائد اللواء الثاني عمالقة، العميد حمدي شكري، بياناً أوضح فيه تفاصيل الإشتباكات والمواجهات التي شهدتها منطقة الكسارة بالقرب من منطقة العند بمحافظة لحج .



وأوضح ما حدث هو قيام قوة تابعة لمحور العند الذي يقوده اللواء فضل حسن، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، بالهجوم على الكسارة التي يتواجد فيها مسلحين من أبناء الصبيحة التي ينتمي إليها العميد شكري . مشيراً إلى أن هؤلاء المسلحين يقومون بتأمين وحماية مصنع الكسارة منذ تحرير البلاد في حرب 2015 بعلم من اللواء فضل حسن وكان هو يقوم بدعمهم بتكاليف حماية الكسارة .

وأكد شكري أن قيادة المحور هاجمت الكسارة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وحاصرت المسلحين المسؤولين عن تأمين المكان قبل أن يضطروا لتسليم أنفسهم دون إطلاق رصاصة واحدة إمتثالاً لتوجيهاته .