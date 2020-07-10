- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الزراعة تنفذ مسح تقييمي للجراد الصحراوي في أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020
نفذ فريق تابع لوزارة الزراعة نزول ميداني لإجراء مسح تقييمي وبحثي لبعض مناطق تكاثر الجراد الصحراوي بمديرية خنفر بمحافظة ابين.
حيث اطلع الفريق برئاسة وكيل الوزارة المهندس علي جنيد، على سير الاجراءات والاستعدادات المتخذة من قبل الفريق البحثي للقيام بعملية الرش لمكافحة حشرة الجراد، وتطورات الوضع الحالي في المناطق التي ينتشر فيها الجراد الصحراوي على ضوء البلاغات المستلمة من المزارعين، ومعرفة الصعوبات التي تواجه عمل الفريق.
وأكد جنيد، اهتمام الوزارة بمكافحة الآفات والحشرات التي تضر بالمحاصيل الزراعية واهمها حشرة الجراد التي تجتاح اليمن وتسبب خسارة كبيرة في المحاصيل الزراعية والمراعي والامن الغذائي في مختلف مناطق البلاد.. لافتا الى أهمية تعاون السلطة المحلية بالمحافظة لاقناع مربيي المناحل بنقل خلايا النحل الى اماكن اخرى لتجنب تعرضها للسموم.
من جانبه أوضح مدير عام وقاية النبات المهندس علي الشيباني، الى ان كافة التجهيزات اللازمة مكتملة لعملية مكافحة الجراد التي تستهدف مختلف مناطق البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الزراعة تنفذ مسح تقييمي للجراد الصحراوي في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.