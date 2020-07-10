شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : بعد اقتراب الحوثيين من فتح مارب.. التحالف يفاجئ الجميع ويقدم مساعدة كبرى للحوثيين لاقتحام المدينة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ التحالف السعودي الإماراتي بعملية سحب الأسلحة من معسكر تداوين في محافظة مأرب نحو الوديعة، مع اقتراب قوات صنعاء من مركز المدينة.

وقال مصدران عسكريان مطلعان إن التحالف سحب الأسلحة الثقيلة، فجرا من معسكر تداوين نحو معسكراته في الوديعة، في مؤشر واضح على عدم القدرة على المواجهة وخسرانه لمعركة مأرب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وكان التحالف قد أجلى في وقت سابق قياداته العسكرية من معسكر تداوين، في حين شهدت الجبهات في تخوم مدينة مأرب انهيارات متسارعة للقوات الموالية له.