شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اصابة نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الاحمر وقائد عسكري سعودي كبير يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف لواء في القوات الملكية السعودية عن حادثة تعرض لها نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر اليوم في العاصمة السعودية الرياض . وأكد اللواء محمد محسن الشهري في تغريده مقتضبة له على صفحته الرسمية بموقع ” تويتر ” إصابة نائب رئيس الجمهورية الأحمر بفيروس كوفيد 19 ” كورونا ” شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقال في تغريدته ” كورونا ” ثم أضاف ” علي محسن الأحمر ” وهو ما عد تسريبا واضحا لمعلومة إصابة النائب بفيروس كورونا . وكان أحد موظفي السكرتارية بهيئة رئاسة مجلس النواب قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا وخالط نائب رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة مجلس النواب وعدد من السفراء دون أن يعلم بأنه مصاب بهذا الفيروس القاتل .

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