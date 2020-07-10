شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد بشأن محاكمة منفذ هجمات مسجدي كرايستشيرش بنيوزيلندا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت نيوزيلندا، اليوم، السماح لبعض أسر ضحايا هجمات مسجدي كرايستشيرش بحضور محاكمة القاتل إيان ليس غالاوي.

وشمل قرارها تخفيف قيودها على الحدود، للسماح لبعض ضحايا الهجمات التى وقعت في 2019 بحضور المحاكمة المقرر إقامتها في الشهر المقبل.

يذكر أن المتهم أقر بالذنب في ارتكاب عمل إرهابي و40 محاولة قتل، و51 تهمة بالقتل.