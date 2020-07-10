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قرار جديد بشأن محاكمة منفذ هجمات مسجدي كرايستشيرش بنيوزيلندا

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عدن - ياسمين التهامي - قررت نيوزيلندا، اليوم، السماح لبعض أسر ضحايا هجمات مسجدي كرايستشيرش بحضور محاكمة القاتل إيان ليس غالاوي.

وشمل قرارها تخفيف قيودها على الحدود، للسماح لبعض ضحايا الهجمات التى وقعت في 2019 بحضور المحاكمة المقرر إقامتها في الشهر المقبل.

 

يذكر أن المتهم أقر بالذنب في ارتكاب عمل إرهابي و40 محاولة قتل، و51 تهمة بالقتل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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