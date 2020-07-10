شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً مخيم من الجلزون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شاباً فلسطينياً من مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله والبيرة. ونقلت مصادر فلسطينية عن مركز الجلزون للإعلام المجتمعي قوله، أن قوات الاحتلال داهمت مخيم الجلزون من عدة مداخل، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان وإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت الشاب الشاب عبد الله سامي دويك.

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