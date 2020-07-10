شكرا لقرائتكم خبر عن «قرقاش» يتحدث حول الحيلة المكشوفة للإستعداء على السعودية ومصر والإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ان استغلال القضايا الكبرى أصبح حيلة بعض الدولة للمتاجرة بها والقفز على أصحاب القضايا أنفسهم .

وقال "قرقاش" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: الاستغلال السياسي للقضايا الكبرى عنوان السياسة الإقليمية بكل أسف، فالقضية الفلسطينية يتاجر بها من لم يُعرف بمساعدة الفلسطينيين، والديمقراطية يدعو لها من لم يعرف الانتخابات، والحمد لله اخترنا في الإمارات التدرج والشفافية والوضوح.

وأضاف : أستغرب ممن يجاور العالم العربي تاريخيًا وحضاريًا وجغرافيًا ويدير علاقاته بالعداء لمصر والسعودية والإمارات، فكيف تستوي سياسة جيرة مع العرب وفي ثناياها الترصد لهذه الدول الأساسية وهدفها التوسع وفرض الوصاية بعيدًا عن أعراف احترام الجار وعدم التدخل في شؤونه؟ ! .