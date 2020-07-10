ضبط يمني ضمن عصابة متهمة بسرقة 600 الف ريال في السعودية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، 3 مواطنين وآخر يمني الجنسية، سرقوا قرابة 600 ألف ريال (حوالي 160 ألف دولار) من مركبة كانت متوقفة أمام أحد البنوك في محافظة جدة.



وقالت إمارة مكة عبر صفحتها على ”تويتر“، اليوم الجمعة، إن الشرطة أوقفت المتهمين الأربعة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة الرائد محمد الغامدي، إن ”أجهزة الأمن تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع“.

وأضاف أن المقيم اليمني حاول الهرب خارج المملكة، فتمت متابعته والقبض عليه في منطقة جازان، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأشار إلى أن العصابة متورطة في سرقة مبلغ بقيمة 599 ألف ريال من داخل مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك بمحافظة جدة.