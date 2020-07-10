- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك : مستقبل الشرعية مرهون بتنفيذ إتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020
عدن - الخليج 365
قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أن مستقبل الشرعية اليمنية مرهون بتنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين الجانبين في 5 نوفمبر 2019م .
وأضاف في تغريدة له بتويتر، أنه بعد إتفاق الرياض سيتم نقل كافة القوات من أبين و شبوة و حضرموت الى الجبهات ضد الحوثي وليس العكس .. مؤكداً أن الشرعية سياسيا ستدفن في حال عدم تنفيذ ذلك.
وتابع "أي اتفاق بين الانتقالي والشرعية دون تنفيذ هذا الإجراء، سيفشل. اما التحشيد نحو الجنوب فهو مؤشر سوء النوايا" .
كانت هذه تفاصيل خبر هاني بن بريك : مستقبل الشرعية مرهون بتنفيذ إتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.