هاني بن بريك : مستقبل الشرعية مرهون بتنفيذ إتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يوليه 2020

عدن - الخليج 365

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قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أن مستقبل الشرعية اليمنية مرهون بتنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين الجانبين في 5 نوفمبر 2019م .

وأضاف في تغريدة له بتويتر، أنه بعد إتفاق الرياض سيتم نقل كافة القوات من أبين و شبوة و حضرموت الى الجبهات ضد الحوثي وليس العكس .. مؤكداً أن الشرعية سياسيا ستدفن في حال عدم تنفيذ ذلك.

وتابع "أي اتفاق بين الانتقالي والشرعية دون تنفيذ هذا الإجراء، سيفشل. اما التحشيد نحو الجنوب فهو مؤشر سوء النوايا" .