وزارة التربية تكشف عن الموضوعات المحذوفة للشهادة العامة بشقيها (الاساسي والثانوي)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم الموضوعات المحذوفة من المقرر الدراسي للشهادة العامة بمرحلتيها الأساسية والثانوية للعام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للإختبارات الدكتور همدان الشامي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حرص الوزارة على مستقبل الطلاب وتحصيلهم العلمي.. مضيفاً ” من هذا المنطلق ونظراً للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا قامت الوزارة بحذف عدد من الموضوعات بحيث لا تدخل ضمن أسئلة الاختبارات “.

وأوضح أنه تم اتخاذ هذا القرار استجابة لمقترحات مكاتب التربية وتقارير فرق التوجيه التربوي بعد أن تمكن الطلاب من اكتساب الكفايات العلمية المطلوبة من خلال الدروس التي تلقوها في مدارسهم بالإضافة إلى الدروس التي تم بثها عبر القنوات الفضائية الرسمية.

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مشيرا إلى أن هذه المحذوفات تضاف لما تم إعلانه من محذوفات في شهر فبراير الماضي.

مرفق صورة من قرار الموضوعات المحذوفة.