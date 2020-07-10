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انخفاض مفاجئ لاسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء بصنعاء !

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عدن - ياسمين التهامي - انخفاض مفاجئ لاسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء بصنعاء !

شهدت اسعار الوقود والمشتقات النفطية في السوق السوداء بصنعاء انخفاضا غير مسبوق مع اقتراب انفراج الأزمة الطارئة .

وتراجعت اسعار الوقود عبوة " 20" لتر  تراجعا للاسعار المتداولة في بداية الأزمة من " 20 " الف ريال الى " 11" الف ريال .

 

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جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وارجعت مصادر مطلعة إن التغير الطارىء في اسعار الوقود والمشتقات النفطية في السوق السوداء بصنعاء الى اقتراب انفراج الأزمة بعد وصول ثلاث سفن وقود الى ميناء الحديدة الى جانب وجود توجيهات مشددة وغير معلنة من شركة النفط لتجار الوقود في السوق السوداء بمنع البيع بالسعر السابق المحدد بـ20 الف ريال وان لايزيد المبلغ المضاف عن الضعف .

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