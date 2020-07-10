شكرا لقرائتكم خبر عن توتر امني في الخوخة والوضع مرشح للانفجار " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عشرات الأطقم تابعة لما يسمى باللواء الأول مقاومة تهامية أو ما تسمى ب"كتائب الكوكباني" تحاصر مبنى شرطة مديرية الخوخة وتمنع تسليم المبنى للادارة العامة لشرطة المحافظة التي كان من المفترض تسليمها اليوم الخميس.

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جديد اب برس

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يذكر أن مبنى شرطة المديرية ظل محتلاً من قبل مجاميع تابعة لكتائب الكوكباني منذ 7 ديسمبر 2017 حتى يناير 2020 سلمته لكتائب أخرى تابعة لكتائب الوحش بعد تفاقم حدة الانتهاكات في المديرية.

كتائب الوحش أو ما يسمى باللواء التاسع عمالقة وافقت مؤخراً على تسليم مبنى شرطة المديرية لوزارة الداخلية واخلت مسلحيها من المبنى مساء أمس الأربعاء وكان مفترضاً حضور الدكتور الحسن طاهر محافظ محافظة الحديدة والعميد نجيب ورق مدير عام شرطة المحافظة نهار اليوم لاستلام مبنى شرطة المديرية الا ان العقيد احمد الكوكباني قائد اللواء الاول مقاومة تهامية استقدم اكثر من 20 طقماً عسكرياً عليها رشاشات حاصروا المبنى، واقتحم الكوكباني المبنى واعاق إجراءات التسليم المفترض إتمامها نهار اليوم.

مراقبون أشاروا إلى أن قائدي كتائب الوحش وكتائب الكوكباني يتبادلون الأدوار فيما بينهم، مشيرين إلى أن مسلحي كتائب الوحش سلموا مبنى شرطة المديرية لكتائب الكوكباني بدليل أن العقيد الكوكباني كان في مقدمة مسلحيه الذين احتلوا شرطة المديرية...

يذكر أن مديرية الخوخة تشهد انفلاتاً امنياً مرعباً بسبب نشر أكثر من 1000 مسلح يتبعون كتائب الكوكباني والوحش، وسط الاحياء السكنية والمنشآت الخاصة والمباني الحكومية في مدينة الخوخة.

ضاعف الانفلات وانتشار السجون الخاصة غياب النيابة والمحاكم عن المديرية منذ تحريرها...