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عدن - ياسمين التهامي - المالكي لقناة "العربية".. مليشيا الحوثي تستخدم ميناء الحديدة لهذة العمليات الارهابية "
قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، اليوم الخميس، إن الزوارق الحوثية المفخخة كانت تستهدف خطوط الملاحة، مؤكدا أن الميليشيات كانت تتحكم في الزوراق عن بعد.
وأضاف المالكي في تصريح لقناة العربية أن مليشيات الحوثي الانقلابية تستخدم ميناء الحديدة لتنفيذ عمليات إرهابية.
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وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف المدنيين، مشددا على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي المسؤولية على نظام إيران.
وكان التحالف العربي قد أعلن صباح اليوم اعتراض وتدمير زورقين مفخخين بالقرب من ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.
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