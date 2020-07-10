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عدن - ياسمين التهامي - الحجرية تشعل حرب الكلام بين قيادي مقرب من طارق صالح والقيادي المؤتمري عصام شريم

علق مصدر عسكري في قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية على ما نشره الدكتور عصام شريم على صفحته في الفيسبوك مهاجما القائد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح. وأكد المصدر أن الدكتور شريم اتهم في منشوره القائد طارق محمد عبدالله صالح بالتسبب بمعاناة أبناء تهامة، وتناسى الدكتور شريم ما قدمته القوات المشتركة والمقاومة الوطنية من دماء لحماية أبناء تهامة من مليشيا الحوثي. وقال المصدر: “إن المؤتمري الدكتور شريم ابن تهامة قدم نصائح للقائد طارق، ولكنها نصائح تكيل الاتهامات وتسعى لتشويه سيرة قيادة المقاومة الوطنية وتاريخها النضالي في الساحل الغربي”. وأضاف: “تعز مننا وفينا ولم تسقط الزعيم علي عبدالله صالح، وقد خرج الزعيم من السلطة طواعية وبمبادرة خليجية شهد لها العالم أجمع”.

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جديد اب برس

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معتبرا أن ما قاله الدكتور شريم ليس سوى ترهات وبات يهرف بما لا يعرف، مشيراً إلى أن مدينة التربة والحجرية وأيضا الساحل الغربي يتعرض لمؤامرة كبيرة تقودها تركيا وتنفذها مليشيا الاخوان. وأكد المصدر أن ما يحدث في التربة من مخطط إخواني خبيث، يتوجب على المقاومة الوطنية حراس الجمهورية ان تقوم بإفشاله لان هذا المخطط يستهدفها في الدرجة الأولى. وتابع المصدر قائلاً: “من غير المعقول ان يدافع قيادي في المؤتمر الشعبي العام عن مؤامرة الاخوان في التربة، وهو من كان يتوجب عليه تأييد أي مساع عسكرية لإفشال ذلك المخطط”. وأوضح المصدر أن الجميع يعرف من هي القيادات التهامية التي زادت من معاناة أبناء تهامة وتقوم بنهب وسلب الأراضي وممتلكات المواطنين البسطاء. وتساءل المصدر لماذا لا يتبنى الدكتور شريم تلك القضايا والجرائم التي يرتكبها الكوكباني والوحش بحق أبناء تهامة؟، أم أن المناطقية والتعصب الأعمى طغى عليه وعلى انتماءه المؤتمري؟!! منوها بما تقدمه المقاومة الوطنية من مشاريع إنسانية وخيرية لابناء تهامة، وقال: “يبدو أن الدكتور شريم ينطبق عليه المثل القائل (عمر ذيل …. ما ينعدل). وأختتم المصدر قائلاً: “دعوتنا الأخيرة للدكتور شريم أن يقول خيراً ما لم فليغلق فاه فهو أسلم للجميع”. مشيرا الى أن الدكتور شريم لا ينفع لشيء سوى الولولة والبلبلة كالأرامل لا غير، فسبق ان فشل وزيرا وفشل ان يكون مؤتمريا وطنيا وفلح كثيرا في الفيسبوك.