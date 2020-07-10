شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية .. و الديوان الملكي يصدم الجميع ويصدر بيان عاجل ومفاجئ .. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:52 مساءً - عــــاجل : الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية .. و الديوان الملكي يصدم الجميع ويصدر بيان عاجل ومفاجئ .. شاهد

أعلن الديوان الملكي السعودي، عن وفاة أحد أمراء الأسرة المالكة في السعودية، وذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن تفشي فيروس كورونا داخل الأسرة.

وقال الديوان الملكي في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء: "انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء 16 / 11 / 1441 هـ صاحب السمو الملكي الأمير/ خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود".

وأضاف البيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "أن الأمير خالد بن سعود، توفي خارج المملكة" ولم يكشف عن تفاصيل وأسباب تواجده خارج المملكة حين وفاته.

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يأتي ذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء قوية عن تفشي كورونا بين عدد من أمراء العائلة المالكة وعزلهم في قصور مغلقة بعيد عن أعين الإعلام.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ذكرت في تقرير لها، أن 150 أميرًا سعوديًّا من الأسرة الحاكمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أنه تم تخصيص مستشفى الملك فيصل التخصصي، لاستقبال أفراد العائلة الحاكمة، وأنه تم تجهيز ما يصل إلى 500 سرير لتدفق متوقع من العائلة المالكة.

وتتصدر المملكة العربية السعودية دول المنطقة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والتي تجاوزت 200 ألف إصابة، ووفيات تقترب من ألفي حالة.