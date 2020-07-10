شكرا لقرائتكم خبر عن بلا ملابس وكما ولدتها أمها.. غادة عبد الرازق تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:52 مساءً - بلا ملابس وكما ولدتها أمها.. غادة عبد الرازق تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. شاهد

ظهرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق بجلسة تصوير فاضحة عبر حسابها على انستغرام. Advertisements ونشرت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة ساحرة بفستان جريء مكشوف نال اعجاب عدد كبير من متابعيها. من ناحية أخرى، تطل غادة عبد الرازق في رمضان المقبل بمسلسل درامي شعبي تدور قصته حول سيدة تقوم بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

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